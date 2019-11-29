РИАМО - 29 ноя. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди подписчиков «ВКонтакте» пригласительные на выставку-ярмарку народных промыслов «Ладья. Зимняя сказка», которая пройдет в «Экспоцентре» на Красной Пресне с 11 декабря.

Пользователям для участия в розыгрыше нужно сделать репост конкурсного сообщения с хештегом #ладья2019 к себе на стену. Аккаунт должен быть открыт. Итоги розыгрыша одной из 225 пар пригласительных подведут 6 декабря.

Выставка пройдет с 11 по 15 декабря в ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская набережная, 14).

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.