Главная декабрьская цель кинопрокатчиков, помимо выпуска «нейтральных» фильмов, – создавать у зрителя предновогоднее настроение и готовить его к долгим и веселым праздникам. В этом году на экраны выйдет несколько фильмов, вдохновляющих на декорирование елки и покупку подарков. Среди них – «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» и «Реальная любовь в Нью-Йорке». Будут и другие долгожданные сиквелы («Джуманджи: Новый уровень», «Звездные войны: Скайуокер. Восход»), и масштабные исторические кинополотна («Союз спасения»), и фильмы для всей семьи («Иван Царевич и Серый Волк 4»). Об этих и других премьерах декабря – в подборке РИАМО.

«Сиротский Бруклин»

Когда: с 5 декабря

Жанр: драма, криминал

Фильм Эдварда Нортона, в котором он выступил также как сценарист и продюсер и исполнил главную роль, «Сиротский Бруклин» – это история частного детектива с синдромом Туретта, в одиночку берущегося за расследование убийства своего учителя и друга. Он не подозревает, что улики приведут его туда, куда сама полиция предпочитает не соваться, а на кону окажется не только его собственная жизнь. Кроме самого Нортона, в фильме снялись и другие звезды – Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Уиллем Дефо.

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«Аэронавты»

Когда: с 5 декабря

Жанр: приключения, мелодрама, драма

Действие «Аэронавтов» происходит в Лондоне 1860-х годов. Джеймс Глейшер – метеоролог, мечтающий совершить научное открытие, которое облегчит и спасет жизни тысячам людей. Не поддерживаемый научным сообществом, он находит понимание лишь у Амелии Рен, эксцентричной богачки, увлеченной воздухоплаванием. Вместе они отправятся в удивительное и полное опасностей путешествие на аэростате, чтобы доказать всему миру – даже одиночки могут творить историю.

«Джуманджи: Новый уровень»

Когда: с 12 декабря

Жанр: фэнтези, боевик, комедия

«Джуманджи: Новый уровень» – сиквел фильма 2017 года и уже третья часть франшизы «Джуманджи». В этот раз вместе с уже знакомыми героями предыдущего фильма зритель вернется в полный приключений и опасностей мир игры «Джуманджи», чтобы отыскать Спенсера, втайне хранившего фрагменты видеоигры и вскоре загадочно пропавшего.

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«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Когда: с 12 декабря

Жанр: комедия

Сиквел прошлогодней комедии, снятой по мотивам одноименного сериала, – в этом году сотрудникам отдела полиции Барвихи предстоит бороться за возможность спокойно отпраздновать Новый год, ведь прямо накануне праздника случится дерзкое ограбление ювелирного предприятия. Расследовать сложное дело в рекордные сроки, чтобы встретить Новый год не на работе – задача не из легких, тем веселее будет наблюдать за ее выполнением.

«Одной волшебной ночью»

сайт Kinopoisk.ru

Когда: с 12 декабря

Жанр: комедия

Новый фильм Кристофа Оноре – романтичная и ироничная парижская фантазия на тему «А что, если?..» Мария – француженка, успевшая заскучать от супружеской жизни. Заселившаяся в отель напротив собственного дома после ссоры с мужем, она вспоминает о том, как начиналась их история, и прокручивает в голове все возможные сценарии того, как могла бы сложиться ее жизнь, чувствуя – именно в эту ночь решается ее дальнейшая судьба.

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«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Когда: с 19 декабря

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

Долгожданное завершение истории семьи Скайуокеров в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход» обещает дать ответы на все вопросы, оставшиеся после предыдущих серий киносаги. Давно полюбившиеся и новые герои и их межгалактические приключения были сняты Джей Джей Абрамсом на 65-миллиметровую пленку. Об извечном противостоянии джедаев и ситхов, об уникальных мирах и путешествиях – в долгожданном завершении самой масштабной космической саги.

«Реальная любовь в Нью-Йорке»

Когда: с 19 декабря

Жанр: драма

Драма «Реальная любовь в Нью-Йорке» покажет переплетающиеся между собой истории сразу нескольких нью-йоркцев и тех, кто лишь мечтает о том, чтобы огромный мегаполис принял их в свои объятия. О предновогодней вере в чудо и мечтах людей разных возрастов и судеб – в фильме с Биллом Найи, Зои Казан, Калебом Лэндри Джонсом, Тахаром Рахимом и Андреа Райзборо.

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«Союз спасения»

Когда: с 26 декабря

Жанр: драма, исторический, приключения

Историческая драма, повествующая о декабристском восстании 1925 года, от режиссера «Адмирала» и «Итальянца» Андрея Кравчука – потенциальный хит не только благодаря выгодной дате релиза и интересной теме, но и благодаря звездному составу – Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Алексей Гуськов и другие разыграют одно из знаковых событий истории нашей страны, в последние годы ни разу не удостоившиеся масштабной экранизации.

«Холоп»

Когда: с 26 декабря

Жанр: комедия

Когда от богатства и вседозволенности молодой сын олигарха Гриша (Милош Бикович) теряет голову, его отец при помощи своего друга-психолога решает проучить своего отпрыска весьма оригинальным образом: виртуально перенеся его в инсценированное прошлое, сделав крепостным на территории барской усадьбы. В новой роли вчерашнему представителю «золотой молодежи» придется трудиться и менять свои привычки, чтобы узнать о ценности простых вещей и взглянуть на свою жизнь по-новому.

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«Иван Царевич и Серый Волк 4»

Когда: с 26 декабря

Жанр: мультфильм, приключение, семейный

Сюжет новой части мультипликационной саги о жителях Тридевятого царства крутится вокруг главного события, которое произойдет в царстве Трисемнадцатом – именно там организуют глобальный песенный конкурс, к участию в котором начинает готовиться Кот-ученый. Его друзья берутся помочь новоявленному конкурсанту, еще не представляя, с какими сильными соперниками ему предстоит сразиться.