РИАМО - 29 ноя. На территории Московской области в этом году будет организовано 408 елочных базаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Елочные базары, в основном, начнут свою работу с 15 декабря. Среди них – 215 базаров на муниципальной и государственной территории на основании аукционов, проведенных органами местного самоуправления; 193 – на частных площадках (территории ТЦ, ТК, магазинов)», – говорится в сообщении.

Наибольшее количество елочных базаров откроются в Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Химках, Щелкове.

В этом году для покупателей будет представлен широкий ассортимент хвойных: отечественные ели (сосна русская и ель русская) из Московской области (Кашира, Серпухов), Владимирской, Костромской, Тверской, Брянской, Тамбовской областей, а также импортные: ель норвежская, сосна канадская, пихта фрайзера, ель американская и хвойные из Дании.

Кроме самих елок, на торговых точках можно будет приобрести лапник, букеты из веток ели и пихты, искусственные ели, елочные украшения, игрушки, подставки для елок и даже праздничную упаковку.

Средняя цена за 1 погонный метр отечественной ели составит 600 рублей, импортной – порядка 2 тысяч рублей, средняя цена еловой веточки – 100 рублей, букета из веточек сибирской пихты (3-4 веточки) – 300 рублей.

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