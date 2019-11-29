РИАМО - 29 ноя. В Лотошине состоялось открытие клуба «Активное долголетие», в Подмосковье это уже пятый по счету клуб, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

На открытии клуба присутствовал актер театра и кино Станислав Садальский. Вместе с бабушками и дедушками он поучаствовал в мастер-классе по скандинавской ходьбе и обучился технике рисования «Эбру».

«Сегодня в Лотошине открылся пятый клуб активного долголетия, сейчас они есть еще в четырех муниципалитетах – Солнечногорске, Одинцове, Реутове и в Сергиевом Посаде. До конца года появится еще три клуба в Долгопрудном, Королеве в Видном. До 1 марта 2020 года в Московской области будут работать 64 таких клуба во всех городских округах области», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Проект «Активное долголетие» включает в себя несколько направлений – от медицины до спорта. В заведении люди старшего поколения могут активно и с пользой провести время – заняться творчеством, поиграть в настольные игры, пройти курсы компьютерной грамотности, позаниматься дыхательной гимнастикой и поплавать в бассейне.

«Я очень рада, что в моем городе открылся клуб «Активное долголетие». Планирую в ближайшем времени обучиться компьютерной грамотности и дыхательной гимнастике. Очень люблю настольные игры и уверена, что в клубе найду себе интересных единомышленников», – заявила член клуба «Активного долголетие» Светлана Николаевна.