РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. В подмосковном Подольске 1 декабря в финале фестиваля искусств «Агафонниковские вечера – 2019» состоится праздничный концерт с награждением артистов, вход свободный, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Торжественный концерт «Году театра в России посвящается» завершит фестиваль искусств «Агафонниковские вечера – 2019» 1 декабря во Дворце культуры «Октябрь» на улице Свердлова, дом №38. Приглашаем жителей и гостей округа посетить праздничный концерт. Начало в 15:00, вход свободный», – говорится в сообщении.

В рамках вечера для гостей и жителей округа запланирована праздничная концертная программа с участием ведущих артистов российских театров, а также солистов Подольской филармонии Дарьи Вуйчик и Павла Быкова.

С интересными номерами выступят балетная студия центра детского театрального творчества «Синяя птица», воспитанники Подольского драматического театра, спортивно-танцевального клуба «Идеал», а также ансамбль танца «Радужный» и другие артисты.

В ходе мероприятия состоится церемония награждения театральных коллективов и учреждений городского округа Подольск за творческие театральные проекты года. Мероприятие организовано при поддержке комитета по культуре и туризму администрации муниципалитета.