РИАМО - 29 ноя. Полицейский пытался разнять драку двух мужчин на станции метро «Савеловская», в результате инцидента сотрудник правоохранительных органов был ранен ножом, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

На станции метро «Савеловская» полицейский при обходе территории заметил конфликт между двумя неизвестными.

«В результате пресечения данного конфликта один из неизвестных, находившийся в состоянии опьянения, в целях воспрепятствования деятельности по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, ножом умышленно нанес сотруднику полиции удар в область груди», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».