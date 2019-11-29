РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 ноя. Балашихинские пенсионеры два раза в неделю посещают курсы английского языка в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», в ходе которых разучивают песни и скороговорки для тренировки памяти и повышения словарного запаса, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Двухчасовые занятия регулярно проводятся в здании Балашихинского управления социальной защиты населения с 15 октября. Уроки ведет волонтер Татьяна Кехайова, которая ранее уже преподавала иностранный язык пенсионерам в университете третьего возраста.

«Занятия идут очень успешно. Видимо, в Балашихе живут талантливые люди, они превосходно все запоминают. Более половины слушателей курсов ранее никогда не имели дело с английским языком, а изучали французский и немецкий. Но за такое короткое время мы уже умеем рассказывать о себе, своей семье и узнавать дорогу», – сказала Кехайова.

Она добавила, что изучение иностранного языка приносит пользу ее ученикам. На занятиях они разучивают песни и скороговорки для лучшего запоминания английских слов, тренируют память и повышают словарный запас. Самым старшим ученицам в группе по изучению английского языка исполнилось по 78 лет.

Губернаторская программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе с октября 2019 года. Ее участники могут посещать бесплатные обучающие курсы и мастер-классы, спортивные занятия и творческие кружки. Запись на занятия осуществляется по телефонам МКЦ социального обслуживания: 8(495)523-81-55, 8(495)522-23-55.