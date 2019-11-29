РИАМО – 29 ноя. Идею провести в России Год народного искусства и нематериального культурного наследия одобрил президент страны Владимир Путин, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин в 2018 году на заседании совета при президенте по культуре и искусству отметил необходимость создать крупные культурные кластеры, в частности, первые из них должны были появиться во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе.

«Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году», — сказал Путин, выступая на заседании президентского совета по межнациональным отношениям в столице Кабардино-Балкарии.

Глава государства указал на то, что региональные власти не должны забывать о поддержке филиалов федеральных музеев, театров и вузов, а также о развитии аналогичных учреждений местного уровня. По его словам, они не должны чувствовать себя «бедными родственниками».

Также президент добавил, что обязательно надо будет учесть особенности каждого региона при содержательном наполнении программы.

Путин отметил, что для того, чтобы городские и сельские клубы, кинотеатры, дома культуры и центры народного творчества не испытывали непростые времени, им необходимо оказывать поддержку.

«Поэтому важно не доводить их до закрытия, а сделать все возможное, чтобы они могли дальше продолжать свою работу», - заключил президент.