РИАМО – 29 ноя. Ведущая телепередачи «Давай поженимся» Роза Сябитова опубликовала пикантное фото в Instagram и призвала женщин в возрасте более 50 лет не считать себя бабушками и вести активный образ жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам 57-летней Сябитовой, женщина с возрастом становится более свободной и меньше внимания обращает на внешний вид, выбор одежды, мнения подруг и окружающих мужчин.

«В этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как прическа, как реснички? Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых еще впереди большая интересная жизнь», – написала Сябитова под фото, на котором она запечатлена без одежды.

Некоторые подписчики главной свахи страны признались, что фото их шокировало. Но многие поклонники отметили, что их поразила внешность ведущей – для своего возраста она выглядит весьма впечатляюще.

Ранее Сябитова призналась, что ведет активный образ жизни и часто принимает участие в экстремальных проектах.