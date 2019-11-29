РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. Более 20 сотрудников ПАО «ЗиО-Подольск» стали донорами в ходе акции по сбору крови под эгидой Союза машиностроителей России, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Мероприятие проходило на базе городской клинической больницы №52 Москвы. Более 20 заводчан приехали в медицинское учреждение, чтобы сдать кровь и внести свой личный вклад в пополнение оперативного запаса крови и ее компонентов для проведения неотложных медицинских действий пациентам больницы», – говорится в сообщении.

Среди работников «ЗиО-Подольск», откликнувшихся на призыв Союза машиностроителей, были те, кто впервые решил выступить донором, и те, кто неоднократно сдавал кровь.

«Стать донором – это очень ответственный шаг и возможность спасти чью-то жизнь. Впервые я прошел донацию еще будучи студентом. Считаю, что такие акции должны проводиться чаще, ведь каждый здоровый человек может сдать кровь до пяти раз в год, тем самым спасая 12 жизней. Надеюсь, что своим примером мы привлечем внимание многих наших коллег и в следующий раз примем участие еще большим составом», – сказал инженер-конструктор завода Олег Горячий.

В настоящее время на «ЗиО-Подольск» работает более 100 доноров, которые ежегодно пополняют запасы крови городского округа.

9 июня 2012 года Союз машиностроителей России и Федеральное медико-биологическое агентство подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве по добровольной сдаче донорской крови в рамках государственной программы «Служба крови». К участию в программе подключились 59 российских регионов от Калининграда до Хабаровска. Программа развития массового добровольного донорства крови охватывает более 500 промышленных предприятий – членов Союза машиностроителей России и дружественных организаций.