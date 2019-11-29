РИАМО - 29 ноя. Загрузка московских дорог в час пик вечером в пятницу составляет 8-9 баллов, автолюбителям посоветовали выезжать на личной машине после 20:00 или пользоваться городским транспортом, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Основные заторы в центре, на Садовом, ТТК и МКАД. Из-за строительных работ плотно на Волоколамском шоссе, на Бесединском мосту и на Ленинградском шоссе. Если можете, отложите поездки на авто до 20 часов. Или выбирайте гортранспорт», - говорится в сообщении.

На большинстве вылетных магистралей движение в сторону Подмосковья рабочее. Нормально едут Ярославское, Алтуфьевское, Дмитровское и Можайское шоссе, а также Енисейская улица и Северо-Восточная хорда.

Также водителям из-за гололедицы рекомендовали быть очень осторожными за рулем: держать максимальную дистанцию и скорость, подходящую к погодным условиям, избегать резких маневров.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до вечера 30 ноября.