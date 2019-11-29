РИАМО - 29 ноя. Трассировка Коммунарской линии будет безопасна для жителей, строительство на территориях с жилой застройкой будет проводиться закрытым способом, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

В пятницу состоялся круглый стол с жителями и муниципальными депутатами Академического, Гагаринского и Ломоносовского районов. Представители Москомархитектуры и Института Генплана Москвы развеяли опасения горожан по поводу проекта планировки территории линейного объекта и безопасности трассировки Коммунарской линии Московского метрополитена от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект».

«Строительство рассматриваемого участка было заложено в Генеральном плане города Москвы. Продление этой ветки необходимо, а ее трассировка будет безопасной для жителей. Данная линия будет иметь три пересадочные станции, которые позволят пассажирам формировать оптимальные пути следования как по сети метрополитена, так и по МЦК. Строительство на территориях с жилой застройкой будет проводиться закрытым способом, то есть под землей, на глубине 30 метров и более», – сказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

Она подчеркнула, что подобное заглубление линий метро характерно для большинства действующих веток, построенных и функционирующих в центральной и срединной зонах города Москвы. Будут участки, где линия трассируется открытым способом, но только там, где нет сооружений и жилых строений, преимущественно под улично-дорожной сетью.

По мнению представителей комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, нет никаких оснований для отмены текущего проекта планировки территории линейного объекта – продления новой линии Московского метрополитена от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект». С этим мнением полностью солидарны и непосредственный разработчик проекта – Институт Генплана Москвы.

«По расчетам специалистов нашего института, станцией «Улица Новаторов» в сутки будут пользоваться до 90 тысяч человек, станцией «Академическая» – до 230 тысяч человек (с учетом пересадочных пассажиров), а станцией «Севастопольский проспект» – до 150 тысяч человек (с учетом пересадочных пассажиров с МЦК)», – заявил директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.

Она добавила, что жилые дома сноситься не будут, а любые аварийные ситуации системно исключаются при изысканиях, проектировании и производстве проходческих работ.

По ее словам, предельные показатели рассчитаны так, чтобы полностью исключить воздействие на существующую застройку. Подтверждением этого является тот факт, что еще ни разу не было допущено аварии под жилыми домами.

Открытие Коммунарской линии метро снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена, что позволит улучшить транспортную ситуацию для 1 миллиона москвичей. Линия пройдет от станции МЦК «Крымская» до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей прилегающих территорий. Длина Коммунарской линии составит порядка 38 километров с 16 станциями.