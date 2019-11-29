РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 ноя. Для качественного содержания дорожной сети городского округа Люберцы в зимний период будет использовано более 90 единиц спецтехники, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«К встрече зимы округ готов. Для содержания автомобильных дорог заготовлено 5,4 тысячи тонн пескосоляной смеси и 213 тонн реагентов, готовы к работе 94 единицы специализированной дорожной техники», – сказал Ружицкий.

Этой зимой содержанием территории городского округа будут заниматься пять дорожных предприятий. Обслуживать региональные дороги в границах округа будут еще четыре организации.

«В работах по зимнему содержанию территории округа будут задействованы 12 КДМ, 16 погрузчиков, 24 трактора, 5 грейдеров, 27 самосвалов и 10 мини-погрузчиков. Контроль за надлежащим состоянием дорожной сети будут осуществлять подрядные организации совместно со службой инспекции дорог в круглосуточном режиме», – отметил Ружицкий.