РИАМО - 29 ноя. В деревне Лохино Одинцовского городского округа достроили здание торгового назначения, самовольно построенное в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«На земельном участке общей площадью чуть более 1,8 тысячи квадратных метров в Одинцовском городском округе было выявлено самовольное строительство здания торгового назначения», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в результате работы с привлечением инициатора стройки было принято решение о приведении объекта в соответствие с установленными требованиями законодательства, а также достроить его.

По словам Гордиенко, сейчас строительные работы завершились. Площадь торгового объекта составляет порядка 2 тысяч квадратных метров.

По решению суда за владельцем самовольной постройки признано право собственности на здание магазина. С этого объекта сняли статус самовольности.

Гордиенко считает, что в Одинцовском городском округе удалось достигнуть значительных результатов по ликвидации недостроев. За два года на территории округа было выявлено 130 объектов незавершенного строительства, из них - 90 самовольных. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 54 объекта, что составляет порядка 42% от общего количества.

Ликвидация самовольно построенных объектов, в том числе и приведение их в соответствие, помогает визуально улучшить облик и повысить комфорт населенного пункта, а также уберечь жителей от построек, возведенных без надзора и экспертиз. Работа в этом направлении будет продолжена и в 2020 году.