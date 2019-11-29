РИАМО - 29 ноя. За 11 месяцев 2019 года в Московской области обеспечены права 17488 обманутых дольщиков, всего до конца года планируют выдать ключи жителям девяти городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Мы планировали выдать в 2019 году 19 тысяч ключей, идем в графике. В декабре будут обеспечены права еще более 2 тысяч граждан – участников долевого строительства», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В частности, в декабре планируется выдача ключей по жилым комплексам «Новокосино-2» (корпус 13) в Реутове (809 граждан); дом 16 на улице Чехова в Чехове (120 граждан); «Раменский» (дома 12, 13, 21 по Северному шоссе) в Раменском (608 граждан).

Также дольщики получат ключи от квартир в корпусе 59 ЖК «Академик-2» в Мытищах (360 дольщиков); доме 23, строение 2, на улице Фестивальной в Сергиевом Посаде (116 граждан); дома 11-14 ЖК «Южная Долина» в Ленинском округе (167 дольщиков) и в корпусе 14 ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе (200 дольщиков).