РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 ноя. Интенсивный семинар-практикум «Первая региональная академия Снегурочек» стартует в Люберцах 30 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Семинар предстоит посетить областным Снегурочкам для обучения секретам мастерства и волшебства. Семинар пройдет для тех, кто стремится стать настоящей Снегурочкой на самом высоком уровне, и уже этой зимой подарит сказку детям и взрослым», – говорится в сообщении.

В течение двух дней девушек ждет погружение в новогодние программы, анимационные танцы и игровые блоки, а также участие в окружном праздничном шествии Снегурочек.

Торжественным завершением практикума станет зажжение главной елки в Центральном парке Люберец. Оно пройдет 1 декабря в 18:00.