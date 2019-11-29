РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 29 ноя. Лучшие работники сельского хозяйства в городском округе Домодедово получили награды в честь профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

За плодотворный труд в агропромышленном комплексе Московской области, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности домодедовцев наградили благодарственными письмами министерства сельского хозяйства Московской области и Московской областной думы, почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа.

«Я очень благодарен за вашу качественную продукцию. Этот год не стал исключением. Домодедовцы требуют от нас любимых домодедовских товаров на прилавках, и мы стараемся все для этого делать. Я рад, что каждый год у нас появляются новые перерабатывающие предприятия. Я очень рад, что у нас есть династии в сельском хозяйстве, что молодежь сегодня приходит работать на перерабатывающие предприятия», – сказал глава городского округа Александр Двойных.

Важность агропромышленного комплекса отметил также председатель совета депутатов Домодедова Леонид Ковалевский.

«Сегодня у нас лучший аэропорт и лучшее сельское хозяйство. Мы 24 года лидируем по производству молока в Московской области, производим его примерно 50 тысяч тонн. <…> Желаю вам успехов всяческих, всем вам здоровья, процветания и всего самого лучшего», – добавил он.

С Днем работника сельского хозяйства присутствующих поздравил депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов.

«Сегодня праздник людей, которые кормят всю страну, благодаря которым мы процветаем и, если брать экономику и вообще наше развитие, то вся наша промышленность началась с сельского хозяйства», – отметил Крымов.