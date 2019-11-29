РИАМО - 29 ноя. Сотрудники полиции организовали проверку по факту падения пассажира метро под прибывающий поезд на станции «Полежаевская», говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 17:49 на станции метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина. Приняты меры для извлечения потерпевшего», - говорится в сообщении.

Полицейскими, дежурившими на станции, незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи. По данному факту проводится проверка.

Из-за данного инцидента останавливали движение поездов от станции «Спартак» до «Беговой». Движение уже восстановили, вводят в график.