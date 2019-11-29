РИАМО - 29 ноя. В городском округе Серпухов продолжается реализация областной программы «Светлый город», в рамках которой будет установлено порядка 2,5 тысяч светильников в различных поселениях округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Серпухове продолжается модернизация электросетевого хозяйства. В территориальных отделах в общей сложности будет установлено 469 опор, смонтировано 2,5 тысяч светильников, а старые провода заменят на современные», – говорится в сообщении.

Новые опоры освещения и светильники в рамках реализации программы продолжают устанавливать в селе Липицы. На данный момент на территории поселения смонтировано 40 светильников.

В поселке Большевик установили 51 новый светодиодный светильник. Работы продолжатся на детских площадках и пешеходном переходе. В деревне Пущино запланирована установка 50 светильников и монтаж самонесущих изолированных проводов.

В 2020 году в рамках проекта «Светлый город» в Подмосковье планируется модернизировать 13397 светильников наружного освещения и 6962 опоры с протяженностью линий наружного освещения в 436 километров.