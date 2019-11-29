РИАМО - 29 ноя. Две подмосковные особые экономические зоны (ОЭЗ) вошли в топ третьего Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Дубна», как и в прошлом году, возглавила рейтинг ОЭЗ технико-внедренческого типа. В рейтинге промышленно-производственных и портовых экономических зон подмосковная площадка «Ступино Квадрат» заняла третье место, поднявшись на две позиции», – говорится в сообщении.

В рейтинге, который составила Ассоциации развития кластеров и технопарков России, учитываются статистические данные и сведения, полученные от управляющих компаний экономических зон, Минэкономразвития, из открытых источников. Также учитываются данные по количеству резидентов, объему привлеченных инвестиций, развитию инфраструктуры и другие показатели деятельности ОЭЗ.

Все показатели, по которым оцениваются особые экономические зоны, были сформированы бизнесом, благодаря чему они актуальны и понятны, в том числе, зарубежным инвесторам.

«Правительство региона видит интерес инвесторов к локализации своих предприятий в особых экономических зонах, видит эффективность работы таких площадок. Это площадки, которые обладают не только специальным налоговым режимом, но имеют подготовленную инфраструктуру для реализации проектов. Это очень важно для компаний», – сказала министр инвестиций и инноваций региона Наталья Егорова.

По ее словам, сейчас в Московской области действует четыре особых экономических зоны, в том числе ОЭЗ «Кашира», которая была создана меньше месяца назад. Правительство региона продолжает развитие экономических зон, сейчас подана заявка на регистрацию ОЭЗ в Домодедове.

Подмосковные ОЭЗ стали лидерами по эффективности среди экономических зон России>>