РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. В Климовской городской больнице №2 Подольска начнут использовать грузовой лифт для подъема тяжелобольных пациентов в хирургическое отделение и оптимизируют запись на процедуру ЭКГ, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручений партии «Единая Россия» по контролю партпроекта «Здоровое будущее» Максимович посетил Климовскую городскую больницу №2. Совместно с замглавы администрации округа Евгением Соловьевым, главным врачом Подольского роддома, депутатом совета депутатов Александром Скобенниковым, главврачом больницы Иолантой Буравцовой провел встречу с населением.

«В процессе беседы рассмотрел несколько ключевых вопросов. В том числе жалобы на то, что в хирургическое отделение на втором этаже трудно подниматься тяжелобольным людям; на запись к узким специалистам на процедуру электрокардиографии пациенты не могут попасть в короткие сроки», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Часть вопросов удалось решить в процессе обсуждения.

«Так, главному врачу было предложено использовать грузовой лифт в целях необходимости граждан, оптимизировать запись на процедуру ЭКГ, а также в помещениях, где идет ремонт, разместить информационные указатели», – отметил Максимович.

Он добавил, что теперь по поручению главы города Николая Пестова встречи в медицинских учреждениях Подольска будут проводить еженедельно по утвержденному плану.