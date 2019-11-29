РИАМО - 29 ноя. Лор-врачи института Свержевского Москвы достали из носа ребенка резинку, пробывшую почти год там, и которую не смогли выявить подмосковные врачи, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

На прием к специалистам отдела ЛОР-патологии детского возраста Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И Свержевского, обратились родители с шестилетним сыном с жалобами на затруднение носового дыхания через правую половину носа у ребенка, а также наличие специфического запаха из носа.

«Родители впервые заметили симптомы около десяти месяцев назад и ранее обращались за помощью к оториноларингологу в поликлинику по месту жительства в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Установить причину состояния малыша не удавалось, так как многократные исследования ничего не показывали – даже на рентгене не было видно ничего необычного. Симптоматика говорила об атрофическом рините, но противовоспалительная терапия оказалась неэффективной.

После проведения диагностических процедур и тщательного промывания носовых пазух от скопившегося гноя, врачи заподозрили наличие инородного тела. С помощью специальных инструментов специалисты извлекли посторонний предмет – им оказалась круглая двухсантиметровая резиновая прокладка. К счастью, несмотря на длительное нахождение предмета в носовой полости, никаких деформаций и серьезных последствий это за собой не повлекло.

Опасность инородных предметов в полости носа заключается в том, что в случае продвижения инородного тела вглубь полости носа, в носоглотку, могут попасть в дыхательные пути и пищевод, приводя к затруднению дыхания и глотания - вплоть до летального исхода.

Также они нарушают носовое дыхание и становятся очагом хронического воспаления, вызывая хронические синуситы, а по мере воспаления они разрушают стенки полости носа и могут привести к носовым кровотечениям и перфорации перегородки носа.

Именно поэтому важна своевременная диагностика и постоянное внимание к любым, даже самым не значительным симптомам с затруднением носового дыхания у детей. Удаление инородного тела полностью снимет все проявления и симптомы, беспокоящие пациента.