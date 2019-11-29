РИАМО - 29 ноя. Из-за падения пассажира на пути на участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно остановлено движение поездов, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от «Спартака» до «Беговой» из-за пассажира на пути», - говорится в сообщении.

В обратном направлении поезда метрополитена следуют с увеличенными интервалами.

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