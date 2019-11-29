РИАМО - 29 ноя. Министерство культуры Подмосковья объявило конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» работникам учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры, итоги конкурса будут подведены в марте 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Награждение лучших специалистов в сфере культуры будет проходить в Московской области уже в пятый раз. Каждый год наши коллеги из библиотек, музеев, домов культуры, театров, и учреждений образования в сфере культуры представляют прорывные проекты, новые методики и самые современные практики, которые они уже успешно применяют», – сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Отбор победителей будет проходить в шести номинациях: «Лучший работник культурно-досугового учреждения», «Лучший работник библиотеки», «Лучший работник музея», «Лучший работник организации дополнительного образования детей сферы культуры», «Лучший менеджер», «Творческий прорыв».

Победители в четырех номинациях получат премии в размере 200 тысяч рублей, а победители в номинациях «Творческий прорыв» и «Лучший менеджер» – 300 тысяч рублей. Напомним, что в 2019 году на конкурс «Лучший по профессии» было подано 94 заявки. В финал конкурса вышел 31 конкурсант.

Конкурс проводится в два этапа: прием документов со 2 по 31 декабря; рассмотрение конкурсной комиссией документов, проведение презентации участниками конкурса – до 1 февраля.