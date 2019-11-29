РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 ноя. Ежегодно в Московском областном центре охраны материнства и детства Люберец рождается около 300 недоношенных детей, сообщила главный врач медучреждения Татьяна Мельник.

В пятницу в центре охраны материнства и детства прошел праздник – День маленьких детей, посвященный недоношенным детям.

«Мы не хотим говорить про деток, что они недоношенные, они просто маленькие. Из них постепенно вырастают хорошие, здоровые детки. Приятно видеть вас здесь всех – и радостных родителей, и счастливых деток. У нас ежегодно рождаются около 300 детей, вес которых около 500 граммов», – сказала Мельник.

На Дне маленьких детей работали фотограф и аниматоры. Ребятам вручили книги о природе из министерства экологии и природопользования Московской области.