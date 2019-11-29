РИАМО - 29 ноя. В пятницу в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха ограничили подачу холодной воды, жителям не рекомендовали использовать ее как питьевую из-за произошедшей аварии, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«При проведении аварийно-восстановительных работ по замене и промывке труб было использовано специальное дезинфицирующее средство. В результате чего, было допущено попадание средства в воду на Восточном водозаборе микрорайона Железнодорожный», - говорится в сообщении.

На месте организовали контроль воздуха лабораториями МУП «Балашихинский водоканал» и Роспотребнадзора.

До 19:00 в микрорайоне ограничена подача холодного водоснабжения. В образовательные и лечебные заведения Балашихи организовали доставку воды. Жителям микрорайона Железнодорожный не рекомендуют использовать воду из-под крана в качестве питьевой без кипячения.