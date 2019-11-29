РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 ноя. Порядка 300 человек в пятницу приняли участие в прямом эфире в Instagram занятия по выхаживанию новорожденных от перинатального центра городской клинической больницы Мытищ, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«На этот раз школу по выхаживанию новорожденных, оказавшихся в экстренной ситуации, в прямом эфире посмотрели почти 300 человек. Все желающие могли задать интересующие вопросы в режиме онлайн. Также прозвучало предложение назвать учебного манекена Лаврентием. С чем все присутствующие согласились», – говорится в сообщении.

Школа по выхаживаю новорожденных, которую проводит заведующая реанимационным отделением перинатального центра МГКБ Елена Малик, пользуется большой популярностью. Врач-неонатолог подробно рассказывает и показывает родителям, как оказывать первую помощь, проводить реанимацию малышу в экстремальных ситуациях: при асфиксии, остановке дыхания, аспирации.

Занятия бесплатные и без предварительной записи. В следующий раз школа выхаживания новорожденных состоится 5 декабря в 14:00 в фойе отделения реанимации новорожденных по адресу: город Мытищи, улица Коминтерна, владение 24.