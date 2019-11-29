РИАМО - 29 ноя. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко планируют встретиться до конца 2019 года, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что недавно лидеры государств договорились о встрече, которая должная состояться до конца этого года.

«Пока я не буду делать официального заявления. Вчера было общение между президентами Путиным и Лукашенко. Они условились, что до нового года они встретятся», - сказал Песков.

Заявление о встрече президентов будет сделано в ближайшее время. Пока не известно будет ли это встреча или заседание.