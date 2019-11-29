РИАМО - 29 ноя. Процедура прохождения публичных слушаний в ее нынешнем варианте при обсуждении градостроительных инициатив не устраивает москвичей, первичное обсуждение проектов может начинаться на более ранней стадии, сообщила журналистам в пятницу председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Николаева.

«Мы признали, что сегодняшняя процедура прохождения публичных слушаний не удовлетворяет жителей. Это значит, что нам надо менять и организационно, возможно законодательно вносить изменения. Действительно, мы в рамках нашей комиссии вместе с органами исполнительной власти будем обсуждать какие (новшества - ред.) и на какой стадии следует обсуждать», - сказала Николаева.

Она добавила, что возможно стоит вернуться к той процедуре, которая применялась 15 лет назад, - жители могли рассмотреть экскизные решения и лишь потом, после первичного обсуждения, с учетом мнения местных жителей, давались распоряжения органам исполнительной власти.