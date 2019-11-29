РИАМО - 29 ноя. За пять лет в Московской области построено и модернизировано более 300 водозаборных узлов, что позволило улучшить качество водоснабжения более 1,5 миллионов жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«С начала 2019 года на территории Московской области введено в эксплуатацию 17 объектов водоснабжения. Это позволило улучшить качество водоснабжения свыше 20 тысяч жителей», - говорится в сообщении.

До конца текущего года в рамках губернаторской программы «Чистая вода» в регионе запланировано открыть еще 20 водозаборных узлов, что позволит улучшить качество водоснабжения 70 тысяч жителей.

Ввод объектов водоснабжения в эксплуатацию запланирован в городских округах Власиха, Егорьевск, Озеры, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Чехов, Можайский.

«Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года. <…> Уровень обеспеченности жителей питьевой водой нормативного качества уже доведен до 94%, при том, что еще в начале 2014 года он составлял лишь 83%», - отметил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Анализ ситуации с качеством питьевой воды находится на контроле Центра управления регионом Московской области.

Велиховский добавил, что сегодня все крупные города области обеспечены чистой питьевой водой, а количество обращений в ЦУР на качество питьевой воды снизилось практически до нуля.

«Поэтому в 2019 году основной акцент в программе «Чистая вода» был сделан на строительстве и модернизации ВЗУ в небольших населенных пунктах с население до 5 тысяч человек. В следующем году реализация программы будет продолжена», - отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ Подмосковья.