РИАМО - 29 ноя. Загруженность дорог столицы в вечерний час пик пятницы достигла девяти баллов из десяти возможных, ситуация улучшится только после 20:00, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Пробки наблюдаются на северо-западе, юге и юго-востоке МКАД, Дмитровском, Варшавском и Ленинградском шоссе, проспекте Мира, Вернадского и Ленинском проспектах.

Традиционно, сильнее всего загружен центр столицы – пробки есть на Москворецкой, Кремлевской и Болотной набережных, улицах Балчуг, Тверская, Знаменка, Большая Якиманка, Воздвиженка, Новый Арбат. Движение затруднено на Неглинной, Большой Дмитровке и Страстном бульваре.

По прогнозу сервиса, в 20:00 уровень пробок снизится до шести баллов, а после 21:00 – до четырех. Окончательно свободными дороги станут после 22:00.