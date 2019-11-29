РИАМО - 29 ноя. Единовременную выплату к годовщине Битвы за Москву получат 229 ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье, при этом никаких заявлений ветеранам писать не нужно, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В преддверии 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой губернатором Московской области Андреем Воробьевым принято решение о выплате единовременной материальной помощи лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», в размере 20 тысяч рублей каждому.

«В этом году размер единовременной выплаты увеличен в два раза. В Подмосковье проживает 229 ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Москвы», и все они получат выплату в размере 20 тысяч рублей», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Никаких заявлений ветеранам писать не нужно, выплата будет назначена в беззаявительном порядке.

На территории Московской области пройдут мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой: это торжественные встречи для ветеранов – участников Битвы под Москвой, возложение цветов и венков к мемориалам, памятникам и обелискам павших воинов Великой Отечественной войны, выступления участников Битвы под Москвой перед учащимися школ, студентами и молодежью, проведение работы по благоустройству воинских захоронений и мемориальных досок.