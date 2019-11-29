РИАМО – 29 ноя. Более 750 жителей городского округа Реутов, воспользовавшиеся услугами экологического стартапа Trashback в ноябре, отсортировали порядка 2,5 тонны отходов, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Отмечается позитивный старт проекта. Услугами сервиса за ноябрь воспользовались 750 жителей. За этот период они выкинули более 2,5 тонны отсортированного мусора – это 1,2 тысячи пакетов. Сорок товаров было приобретено за баллы у партнеров проекта, 106 семей получили компенсацию (в баллах) за оплату ЖКХ-счетов в ноябре», – говорится в сообщении.

Стартап TrashBack, реализуемый в комплексе мероприятий проекта губернатора Андрея Воробьева по раздельному сбору отходов, направлен на системное решение проблемы переработки твердых бытовых отходов. Он представляет собой систему бонусного поощрения жителей за сортировку мусора. Отходы предлагается собирать в специальные мусорные мешки с уникальным штрих-кодом, который необходимо отсканировать с помощью мобильного приложения. Когда мешок поступит на сортировочную станцию, ее работники считают уникальный код, а пользователь получит уведомление о начислении бонусных баллов.

Соглашения о партнерском сотрудничестве подписаны с салоном красоты «Студия Светланы Середой», детской студией «Ласточка», сетью «Кофейня-24» и магазином цветов. Недавно создатели экопроекта объявили о начале совместной работы с сетью магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл». Специальные ярко-оранжевые пакеты для сортировки мусора можно приобрести как в приложении TrashBack, так и во «Вкусвилле». Список партнеров постоянно пополняется, актуальную информацию можно получить на сайте проекта и в мобильном приложении.