РИАМО - 29 ноя. Инфицирование носовой полости грибками может произойти из-за стоматологического вмешательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В оториноларингологическое отделение Красногорской больницы №1 все чаще стали обращаться пациенты с жалобой на странные выделения из носа и неприятный запах, который преследует их. После обследования врачи выяснили, что причиной всему инфицирование пазухи грибками.

«У некоторых пациентов вследствие анатомических особенностей корни 6 и 7 верхних зубов могут уходить в полость верхнечелюстных пазух. При пломбировке каналов таких зубов повышается вероятность попадания пломбировочного материала через корни зубов в пазухи. В редких случаях из-за содержащегося в пломбировочных материалах цинка, повышается вероятность того, что на нем начнется развитие грибкового воспаления. Ведь цинковая среда является питательной средой для грибов аспаргиллез», – сказал заведующий ЛОР-отделением Сергей Троицкий.

Грибковое заболевание поражает слизистые оболочки носа, наблюдается отек. Если не лечить это заболевание, то грибы начинают распространяться на окружающие ткани, и также поражают костную ткань.

В Красногорской городской больнице №1 грибы удаляют хирургическим путем. С помощью эндоскопа и набора микроинструментов врачи удаляют грибковое тело через естественное соустье гайморовой пазухи, а затем промывают пазуху антисептиком.