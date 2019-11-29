РИАМО - 29 ноя. Дело о незаконной продаже автомобиля онкобольной женщины, которою в итоге обвинили в ложном доносе, будет расследовать Главного следственное управления СК России по Москве, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что онкобольная женщина на непродолжительное время передала соседу ключи и документы от своего автомобиля. Мужчина, не получив согласия собственника, продал транспортное средство. Однако никаких вырученных денежных средств женщине не передал», - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, полицейский прекратил уголовное дело о мошенничестве и возбудил дело уже против женщины по факту заведомо ложного доноса о преступлении.

По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрея Стрижова, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его следственным органам.

Следователи намерены провести комплексное расследование, направленное на установление всех обстоятельств купли-продажи спорного автомобиля, и дать правовую оценку действиям мужчины на предмет совершения им возможных мошеннических действий.