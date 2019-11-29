РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 ноя. Городской округ Балашиха занял 15 место в общем рейтинге качества жизни среди городов России согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Соцопрос проводился в 2019 году в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек. В нем приняли участие не менее 600 жителей в каждом городе.

«В ходе опросов оценивались такие показатели, как работа общественного транспорта, ГИБДД, содержание дорог, развитие социальной инфраструктуры, благоустройство территорий и состояние жилищного фонда, качество медицинского обслуживания, работа власти. Балашиха заняла 15 место в рейтинге», – говорится в сообщении.

Лидером рейтинга стала Казань. На втором месте – Грозный, на третьем – Тюмень, Москва и Санкт-Петербург заняли пятую и шесту строчку соответственно.