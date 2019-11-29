РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 ноя. 12 многоквартирных домов ввели в эксплуатацию в городском округе Люберцы с начала текущего года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«12 многоквартирных домов введены в эксплуатацию, общая площадь сданного жилья – более 198 тысяч квадратных метров. Новые квартиры получили порядка 6,5 тысячи человек», – сказал Ружицкий.

До конца нынешнего года планируется ввести в эксплуатацию еще четыре многоквартирных дома.

«Общая площадь сданного жилья составит порядка 95 тысяч квадратных метров», – подчеркнул Ружицкий.

При этом он особо отметил, что параллельно с жилыми домами в Люберцах возводят и социальные объекты. Ружицкий напомнил, что с начала года введены в эксплуатацию два детских сада на 280 и 120 мест соответственно, инженерно-технический лицей на 1100 мест, детская поликлиника на 150 посещений в смену, станция скорой помощи в поселке Октябрьский.

Кроме того, завершены строительно-монтажные работы на трех детских садах. Их общая вместимость – 710 мест.

«Темпы большие. Но останавливаться на достигнутом мы не будем», – заключил Ружицкий.