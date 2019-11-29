РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 ноя. Около 850 детей из социально незащищенных семей городского округа Люберцы отдохнули минувшим летом в оздоровительных лагерях, санаториях и реабилитационных центрах Подмосковья и Черноморского побережья, сообщила начальник Люберецкого управления социальной защиты населения Ирина Мартынова.

«Во время летних каникул 845 юных люберчан (из социально незащищенных семей – ред.) отдохнули в оздоровительных лагерях. Из них 411 ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили бесплатные путевки. При организации летнего отдыха таким детям, как правило, уделяется особое внимание, учитываются индивидуальные особенности и увлечения каждого ребенка», – сказала Мартынова.

Она добавила, что 163 ребенка из социально незащищенных семей отдохнули в оздоровительных лагерях Московской области, на Черноморское побережье съездили 263 ребенка. Кроме того, 12 ребят отдохнули в реабилитационном центре для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Коломенский».

«Помимо предоставления бесплатных путевок, для социально незащищенных семей предусмотрена частичная компенсация их стоимости», – отметила Мартынова.