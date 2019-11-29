РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска 2 декабря сыграет с китайским клубом «Куньлунь» в Пекине в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте подольского клуба.

«Наша дружина в воскресенье вылетает в Китай, и 2 декабря, в понедельник, сыграет с «Куньлунем» в Пекине. Начало матча в 14:30. Прямая трансляция на КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD», – говорится в сообщении.

Подмосковный «Витязь» после очень важной для психологического состояния команды победы над «Нефтехимиком» летит в Китай в приподнятом настроении. Дружина Михаила Кравеца – на шестой позиции Западной конференции.

«Куньлунь» во главе с канадским тренером Куртом Фрейзером ведет отчаянную борьбу за место в восьмерке Восточной конференции. У команды 32 очка в 32 матчах и восьмая позиция на Востоке.

30 ноября «Куньлунь» повторно играет с «Авангардом», ранее встреча этих команд завершилась в основное время вничью 2:2. В серии буллитов победил «Авангард».

До того китайский клуб проводил выездное турне. Сначала с минимальным счетом – поражение в Уфе 0:1. Затем победа в Нижнекамске 2:0, и неудача в игре в Санкт-Петербурге против СКА 1:4.

А в домашней серии «Куньлунь» уступил «Йокериту» 2:3, СКА 2:3 в овертайме и победил «Магнитку» 3:1.