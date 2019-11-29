РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 ноя. В пятницу учащиеся гимназии №1 Мытищ подарили сделанные своими руками коврики животным из приюта «Счастье в руки», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В преддверии Всемирного дня домашних животных сотрудники Мытищинского контрольного управления совместно с общественниками посетили приют для животных, расположенный в деревне Челобитьево.

«С большим энтузиазмом гостями приюта стали ребята, учащиеся из гимназии №1, которые из ветоши, сданной мытищинцами в контейнер CharityShop, создают коврики и лежаки для животных из приютов. В этот визит ребята подарили коврики животным», – говорится в сообщении.

Приют «Счастье в руки» специализируется на собаках пароды алабай, и именно он стал одним из победителей премии «Наше Подмосковье – 2019» от городского округа Мытищи.

Все участники мероприятия приехали в приют не с пустыми руками, а с необходимыми для его подопечных предметами.

Приют всегда готов принять в качестве помощи: матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца, Хлоргексидин, перекись, Энтеросгель, бинты, игрушки, перчатки смотровые, консервы для собак.