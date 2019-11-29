РИАМО - 29 ноя. В пятницу на Московском центральном кольце проехал 400-миллионный пассажир, он сел на кольцо на станции «Деловой центр», говорится в сообщении пресс-службы столичного метро.

«Жители столицы все чаще планируют поездки по городу на МЦК. Подтверждением этому стал рост пассажиропотока: если в 2016 году кольцом в среднем ежедневно пользовались около 273 тысяч человек в день, то сегодня это значение превышает 500 тысяч», - говорится в сообщении.

Протяженность МЦК составляет 54 километра, оно проходит через 26 районов мегаполиса, в которых проживают около 2 миллионов человек. Для жителей районов Метрогородок, Коптево, Хорошево-Мневники, Котловка, Бескудниковский и Нижегородский — с населением около 500 тысяч человек — МЦК выполняет функцию метро в шаговой доступности.

С МЦК пассажиры могут пересесть на 23 станции подземки и девять радиальных направлений железной дороги, в том числе на МЦД-1 и МЦД-2, а также на наземный общественный транспорт.

С ноября текущего года интервал между поездами на МЦК составляет 4 минуты в часы пик и 8 минут в остальное время. На МЦК по будням курсируют 242 пары поездов. Благодаря этому добавилось более 580 тысяч пассажирских мест.