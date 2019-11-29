РИАМО - 29 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл инженерный центр АО «Мосгаз», в новом здании разместились оперативные, специалисты-проектировщики, центральная диспетчерская, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Двадцать девятое ноября по праву может считаться днем рождения московского газового хозяйства. В этот день в 1865 году началось заполнение газом первых чугунных газопроводов, построенных в Москве. Поздравляю сотрудников «Мосгаза» с этой знаменательной для них датой. Сегодня мы открываем новый инженерный центр «Мосгаза», который является цифровым «мозгом» и центром оперативного реагирования», - сказал Собянин.

По его словам, из нового центра будут управлять всем газовым хозяйством мегаполиса. С помощью современных интеллектуальных систем диспетчеры компании видят, где произошел инцидент, а также могут дистанционно отключать поврежденные участки и не допускать утечек газа.

Площадь семиэтажного задания инженерного центра составляет 22,3 тысячи квадратных метров. В нем находятся оперативные подразделения и гараж управления аварийно-восстановительных работ, специалисты-проектировщики, центральная диспетчерская и служба одного окна.

Каждый день в центре выходят на дежурство 100 специалистов выездных бригад, в распоряжении которых свыше 50 единиц спецтехники. Время реагирования на инцидент от получения команды до выезда - 3 минуты, это в 1,5 раза меньше, чем до перемещения выездных бригад в инженерный центр.

За год в управление аварийно-восстановительных работ в среднем поступает порядка 50 тысяч обращений. Но большинство из них носит ошибочный характер.

«На третьем этаже инженерного центра находится конференц-зал. А в 2020 году здесь планируется создать интерактивный музей, открытие которого будет приурочено к 155-летию газового хозяйства Москвы. В дальнейшем инженерный центр АО «Мосгаз» планирует принимать участие в городской акции «Ночь в музее», - уточняется в материале.

Общая протяженность газовых сетей в столице составляет 10915 километров. В городе газифицировано 1,81 миллиона квартир. Каждый год в Москве потребляется 23 миллиарда кубических метров газа.