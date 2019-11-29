Зима в Московском регионе с каждым годом становится все мягче - без снега, мороза и настроения. Сложнее всего приходится любителям лыж и сноубордов – уже с начала осени многих накрывает «снежная ломка» и острое желание купить билет в далекие горы туманные. Но московские и подмосковные горнолыжные парки уже с середины ноября зарядили снеговые пушки, чтобы успеть засыпать склоны снегом. Обозреватель РИАМО узнала, как горнолыжные парки подготовились к сезону, когда состоится долгожданный старт и кто обычно первым устремляется на склоны.

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Ружьями и пушками

Во многих подмосковных парках подготовка склонов началась примерно в 20-х числах ноября. Как рассказала РИАМО представитель популярных спортивных парков «Волен» и «Степаново», снеговые пушки там заработали в ночь с 20 на 21 ноября. «В «Волене» включили 10 пушек, в «Степаново» - пять.

«В «Степаново» дополнительно работали и все снежные ружья. Поэтому процесс подготовки был оптимальным по времени в обоих парках. Пушки и ружья работали круглосуточно», рассказала представитель парков.

В большинстве парков склоны насыпают с помощью снежных пушек. А вот снежные ружья есть не везде. Как пояснили специалисты, снежные ружья хороши для начального оснежнения склона. А еще они – хорошие помощники, когда нужно за короткое время получить как можно больше искусственного снега.

Когда покров на склонах достигает 40-50 см, на склоны выезжают ратраки – специальное транспортное средство на гусеничном ходу, способное подниматься на склоны под разным углом и выравнивать трассы.

«Для подготовки склонов необходимо минимум четыре часа. Готовить их с помощью снеговых пушек и ратраков или естественным образом - это разные вещи. К тому же, катание по «пухляку» (ред. – свежевыпавшему снегу) требует совершенно другой техники», - уточнила представитель горнолыжных парков под Дмитровом.

Снежную поверхность трассы, подготовленную ратраком, в среде любителей катания с гор называют «вельвет». После проезда гусениц на снегу остаются полоски, которые напоминают рубчик вельветовой ткани. Если верить словам опытных лыжников, ехать по «свежеоттраченной трассе» - одно удовольствие. «Вельвет» уважают и все начинающие лыжники, и сноубордисты, так как кататься по нему значительно легче.

«Пухляк» предпочитают продвинутые фрирайдеры, лыжники и бордисты. За кайф - первым проехать по свежевыпавшему снегу - сноубордисты готовы отдать многое. Однако такие спуски требуют хорошей подготовки.

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Долгожданный старт

Несмотря на то, что в последний выходной осени обещают небольшой плюс, это не сорвет открытие сезона.

«Сезон 2019-2020 в наших парках официально стартует 30 ноября: в 10:00 утра в «Волене» и в 12:00 в «Степаново». Плюсовая температура, как в эти выходные, уже никак не повлияет на открытие склонов, если будет не продолжительной», уточнила представитель парков.

В тот же день откроет свои двери и соседний горнолыжный парк «Сорочаны». Прямо с девяти часов утра будут доступны четыре склона и вся необходимая для катальщиков инфраструктура. Готовить склоны к открытию там начали также в конце ноября.

А вот еще один объект по Дмитровскому направлению - Центр активного отдыха Леонида Тягачева в деревне Шуколово - открылся уже в пятницу, 29 ноября. В этот день с 10:00 утра до 02:00 ночи работали два основных склона и один учебный. Кроме того, открылись прокат, ски-сервис и кафе. Можно воспользоваться услугами инструктора.

Вот-вот откроются и другие подмосковные парки. Например, в горнолыжном клубе Гая Северина, что на юго-востоке Подмосковья, начали засыпать склоны искусственным снегом еще 20 ноября. Однако клуб откроется только в следующие выходные – ориентировочно 6 декабря. При этом всю осень в клубе занимались детские группы общей физподготовки, чтобы к открытию сезона быть в хорошей форме.

А вот самым первым в Московском регионе открылся московский спортивный клуб «Кант». Он принял первых желающих резать склоны уже 25 ноября. Там доступны как учебные склоны, так и трассы для свободного катания.

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Что такое «снежная ломка»

Матрасникам не понять, что такое «снежная ломка», и почему любители зимних видов спорта с нетерпением ждут открытия сезона в горнолыжных клубах.

«Люди, которые любят горнолыжный спорт, с наступлением зимы очень ждут открытия объектов. Потому что этому спорту сложно найти полноценную замену», пояснила РИАМО представительница парка «Волен».

Любители зимнего экстрима на форумах всерьез обсуждают: у кого и когда начинается «снежная ломка». «У меня эта ломка и не прекращается...», пишет на форуме www.ski.ru юзер с ником skibars22. «То, что я спускаюсь на лыжах, мне снится круглый год», делится юзер alrok. «Мне проще - поле недалеко и удары мяча вверх со всей дури наконец-то понравились, ломки нет», откровенничает selfit57.

Инструктор по сноуборду Snowpro Ксения Сидорова рассказала, что каждый год на ближайшие склоны бегут все соскучившиеся по снегу спортсмены. Но и среди них можно выделить некоторые категории: «Есть те, кто купил новое оборудование и скорее хочет его потестить. Есть новички, которые хотят подготовиться к «большим» горам, а также ребята из детских спортивных школ. На старте прошлого сезона в «Канте» было много пожилых людей», рассказала представительница клуба Snowpro.

По ее словам, есть категория «катальщиков», которые даже не рассматривают московские и подмосковные горнолыжные парки как места для катания.

«Они уже всему тут научились и катаются только в горах. Среди сноубордистов есть и те, кто на высокогорье осваивает фрирайд, а в Подмосковье прыгает с трамплинов. Так или иначе даже на небольшом склоне всегда можно осваивать что-то новое», пояснила инструктор по сноуборду.

В среде заядлых лыжников и бордеров принято заранее планировать зимний сезон катания, чтобы использовать время по максимуму. Как рассказал РИАМО молодой сноубордист Иван из Раменского, обычно сезон он открывает в ближайшем горнолыжном клубе, а в межсезонье «катает» в «Снеж.Коме».

«Если будет плохая зима и мало снега, уеду в горы. В этом году в планах Сочи и Домбай. Уже купил билеты и забронировал гостиницу», поделился Иван.

Опытный подмосковный сноубордист Александр рассказал, что успел открыть сезон в спортивном клубе «Кант» и первым «запустил» склоны. «Во всех парках сейчас есть пушки, так что проблем со снегом пока нет», заметил снежный райдер.

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