РИАМО - 29 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин 31 декабря проведет на работе, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я неоднократно уже рассказывал, что с общечеловеческой точки зрения у Владимира Путина чисто технологически не бывает выходных», - сказал Песков.

Он уточнил, что работа президента такова, что у него есть немного свободного времени в течение дня, но полноценных выходных нет, поэтому в Новый год Путин тоже будет тоже работать.

Ранее депутаты Госдумы предложили рассмотреть законопроект о том, чтобы 31 декабря сделать выходным по всей стране, но министр труда Максим Топилин сказал, что это невозможно, так как у разных компаний отличаются режимы работы, и будет потрачено много бюджетных средств.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко пояснила, что поддержала бы такой проект с учетом того, что количество праздничных дней году бы не изменилось.