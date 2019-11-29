РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. В многоквартирном доме на улице Революции в микрорайоне Климовск Подольска начали капремонт газопровода, он продлится до 13 декабря, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «Вконтакте».

«28 ноября начались работы по капитальному ремонту сетей газопотребления дома №4 на улице Революции в микрорайоне Климовск, они продлятся до 13 декабря. В том числе запланировано проведение работ по монтажу фасадного газопровода без отключения газа», – говорится в сообщении.

ООО «Центр Газ» выполняет работы по капитальному ремонту сетей газопотребления жилых многоквартирных домов на основании договора с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.