РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. Рабочее движение по новой автомобильной дороге на улице 43-й Армии в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска запустят к 21 декабря, сообщается на сайте администрации горокруга.

На сегодняшний день на автомобильной дороге на улице 43-й Армии завершены работы по выносу и переустройству тепловых сетей, водовода технической воды и магистрального водовода холодного водоснабжения, а также по устройству ливневой канализации.

«Активно ведутся работы по переустройству контактной сети троллейбуса на улицах Ленинградская и Академика Доллежаля и устройству двух новых светофорных объектов на улице 43-й Армии. Планируемый срок выполнения всего комплекса работ – 14 декабря, запуск рабочего движения планируется к 21 декабря», – говорится в сообщении.

На проезжей части дороги уложили 73% двух нижних слоев асфальтобетонной «одежды» и 45% асфальтобетонных покрытий тротуаров. На объекте работают 64 человека, задействовано 46 единиц механизированной техники.

Строительство дороги ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, финансирование осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Стоимость строительства автодороги составляет свыше 450 миллионов рублей. Средства выделены из Дорожного фонда Московской области.

Дорога существенно облегчит выезд и въезд жителям третьего и четвертого микрорайонов – Подольские просторы и Кузнечики, где проживают более 70 тысяч человек.