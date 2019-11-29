РИАМО - 29 ноя. В пятницу днем в воздушных гаванях Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили 66 прилетов и вылетов рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в пятницу задержали и отметили 47 рейсов.

Днем во Внукове задержали 18, отменили семь рейсов. В Шереметьеве задержали 11 прилетов и вылетов. В Домодедове отменили 12 рейсов, задержали 18.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен прилетов и вылетов нет.

Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Подмосковье и Москве до 1 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы и порывистого ветра. «Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.