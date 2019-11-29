РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 29 ноя. Четыре экземпляра третьего издания Красной книги Московской области поступили в библиотеки подмосковных Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В библиотеки города Котельники поступило четыре экземпляра третьего издания Красной книги Московской области. Прочитать Красную книгу, узнать о редких и исчезающих объектах живой природы нашего края можно в библиотеках города», – говорится в сообщении.

В новое, переработанное и дополненное издание вошли 675 объектов животного и растительного мира, которые нуждаются в принятии мер по их охране. Они разделены на пять категорий: вероятно исчезнувшие, находящиеся под угрозой исчезновения, сокращающиеся в численности и/или распространении, редкие, не определенные по статусу, восстанавливаемые и восстанавливающиеся.