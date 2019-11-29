РИАМО - 29 ноя. С начала 2019 года в Московской области совершено 3,9 тысячи медицинских абортов, что на 13,5% меньше, чем в 2018 году, снижение числа абортов происходит из-за создания благоприятных медицинских условий, сообщила на заседании координационного совета главных внештатных специалистов Минздрава Подмосковья замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

«За 10 месяцев 2019 года число медицинских абортов по желанию женщин снизилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В 2019 году абсолютный показатель у нас 3,9 тысячи абортов. В 2018 году - 4,5 тысячи», - сказала Лазарева.

Она добавила, что снижение количества абортов в Московской области идет за счет создания благоприятных медицинских условий.