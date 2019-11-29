РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 ноя. Участниками Московского областного форума добровольцев – 2019 в Балашихе стали более трех тысяч человек, делегации всех муниципалитетов региона подводят итоги работы в текущем году и делятся планами на 2020 год, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В форуме, который проходит в пятницу в Ледовом дворце Балашихи, принимают участие представители Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья, руководители волонтерских центров, члены добровольческих объединений, общественных движений и специалисты в области реализации молодежной политики из различных муниципалитетов региона.

«Сегодня (29 ноября – ред.) наш городской округ впервые стал площадкой для ежегодного Московского областного форума добровольцев. Сюда приехали делегации со всех муниципалитетов региона – более трех тысяч участников. Балашихинская делегация самая многочисленная – более 400 человек. В добровольческие отряды округа входят общеобразовательные школы, техникумы, колледжи, молодежные муниципальные центры», – сказала начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Вера Варнина.

Она добавила, что при молодежном центре «Спутник» создан центр волонтерства, который планирует объединить под своей эгидой всех добровольцев Балашихи.

Темой форума стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель регионального штаба «Волонтеры Победы Московской области» Александр Печенегин рассказал, что особое место в деятельности волонтера занимает помощь одиноким, больным, пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Спасибо каждому волонтеру, правительству Подмосковья за то, что уделяют большое внимание волонтерской работе. Ребятам важно, что их поддерживают», – пояснил Печенегин.

Участники съезда узнали и о проектах своих коллег – «Волонтеров Победы», событийных волонтеров, волонтеров-медиков, поисковиков, добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, юнармейцев. Их работы были представлены на выставке.

На площадках форума проходят заседания в формате круглого стола, где обсуждаются следующие темы: «Создание и развития волонтерства среди студентов на территории региона», «Как поиск погибших в годы Великой Отечественной войны влияет на формирование личности», «Экологическое волонтерство как способ сохранения окружающей среды и решения экологических проблем».

Подведение итогов и закрытие форума состоится вечером.